Рублёв за 55 минут проиграл Эдмунду в финале челленджера в Индиан-Уэллсе

На челленджере в Индиан-Уэллсе (США) с призовым фондом $ 162 тыс. российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный под седьмым номером, в двух сетах проиграл представителю Великобритании Кайлу Эдмунду (1) со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность матча составила 55 минут.

В случае победы четвертьфиналист US Open 2017 года мог вернуться в топ-100 рейтинга ATP, но 21-летний спортсмен не воспользовался этим шансом.

Напомним, в Индиан-Уэллсе также выступал ещё один россиянин — Дмитрий Донской. Он не смог пройти в четвертьфинал соревнований, уступив представителю Австралии Алексу Болту — 3:6, 6:3, 5:7.

Ранее Рублёв принял участие на турнире в Марселе (Франция). Уроженец Москвы дошёл до 1/4 финала, где в двух сетах проиграл Михаилу Кукушкину из Казахстана со счётом 4:6, 1:6.