Кирьос, Циципас и Чилич сыграют на турнире в Лондоне

Стали известны первые участники травяного турнира категории ATP 500 Fever-Tree Championships, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) в период с 17 по 23 июня.



В предварительную заявку соревнований вошли 10-я ракетка мира из Греции Стефанос Циципас, 11-й номер рейтинга ATP Марин Чилич, первая ракетка Великобритании Кайл Эдмунд и представитель Австралии Ник Кирьос. Об этом сообщается в официальном «твиттере» турнира.



Действующим победителем Fever-Tree Championships является Марин Чилич. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 5:7, 7:6, 6:3. Призовой фонд турнира составляет более $ 2 млн.