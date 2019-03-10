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Краинович не пустил Гоффена в 3-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Краинович не пустил Гоффена в 3-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Сербский теннисист Филип Краинович вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе. Во встрече второго круга Краинович, начавший соревнования с квалификации, в двух сетах обыграл 20-го сеяного, бельгийца Давида Гоффена, со счётом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 24 минуты. Краинович 1 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Гоффена 4 эйса, 6 ошибок на подаче и 3 брейка.

Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 2-1 в пользу серба, который дважды обыграл бельгийца в 2019 году.

Ранее в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе вышел британец Кайл Эдмунд (22), разгромивший чилийца Николаса Джарри – 6:2, 6:0.

10 марта 2019 года, воскресенье. 21:00 МСК
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
Матч окончен
Филип Краинович
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
2 : 0
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
10 марта 2019 года, воскресенье. 21:00 МСК
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
Матч окончен
Николас Джарри
Чили
Николас Джарри
Н. Джарри
0 : 2
Кайл Эдмунд
Великобритания
Кайл Эдмунд
К. Эдмунд
1 2 3
           
2 0  
6 6  
           
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