Краинович не пустил Гоффена в 3-й круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Филип Краинович вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе. Во встрече второго круга Краинович, начавший соревнования с квалификации, в двух сетах обыграл 20-го сеяного, бельгийца Давида Гоффена, со счётом 6:3, 6:3. Матч продолжался 1 час 24 минуты. Краинович 1 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Гоффена 4 эйса, 6 ошибок на подаче и 3 брейка.

Счёт в личном противостоянии соперников в официальных матчах стал 2-1 в пользу серба, который дважды обыграл бельгийца в 2019 году.

Ранее в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе вышел британец Кайл Эдмунд (22), разгромивший чилийца Николаса Джарри – 6:2, 6:0.