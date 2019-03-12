Осака в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла Коллинз

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Индиан-Уэллсе (США) под первым номером, вышла в четвёртый круг соревнований, обыграв представительницу США Даниэль Коллинз – 6:4, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты. На счету первой ракетки мира 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 4 брейк-пойнта из 9. Коллинз совершила 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 1.

За выход в четвертьфинал Осака поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, посеянной на турнире под 23-м номером. Она в третьем круге оказалась сильнее россиянки Екатерины Александровой – 6:4, 6:2.

Осака является действующей чемпионкой турнира. Она обыграла в прошлогоднем финале российскую теннисистку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:2.