Де Минор и Сеппи снялись с «Мастерса» в Майами

24-я ракетка мира из Австралии Алекс де Минор отказался от участия во втором «Мастерсе» сезона – соревнованиях в Майами (США), сообщает Tennis World USA. Вторым, кто не сыграет на Miami Open стал итальянец Андреас Сеппи.



Интересно, что де Минор провёл лишь один матч в Майами – в прошлом сезоне австралиец уступил в первом же круге японцу Йосихито Нисиоке. На продолжающемся «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Алекс так же выступил неудачно, в первом же матче проиграв американцу Маркосу Гирону.



В текущем сезоне 20-летний де Минор сыграл в 15 матчах, 11 из которых сумел выиграть. В его активе первый трофей категории АТР в карьере – австралиец победил в Сиднее.



Соревнования категории ATP 1000 пройдут в период с 20 по 31 марта. Действующим чемпионом Miami Open является американец Джон Иснер. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7, 6:4, 6:4.