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Саккари выиграла турнир в Рабате, в трёх сетах одолев Конту

Саккари выиграла турнир в Рабате, в трёх сетах одолев Конту
Теннис / WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари, посеянная на турнире в Рабате (Морокко) под шестым номером, в финальном поединке обыграла Йоханну Конту из Великобритании (7) со счётом 2:6, 6:4, 6:1. По показателю личных встреч после этого матча образовалось равенство – 1-1.

Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. Саккари 8 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Конты 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

Победа на турнире в Рабате стала для 23-летней теннисистки из Греции первым титулом, завоёванным в индивидуальном разряде.

Предыдущей чемпионкой соревнований в Марокко была бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она в двух сетах обыграла Айлу Томлянович из Австралии со счётом 6:2, 7:6 (7:4).

04 мая 2019 года, суббота. 17:10 МСК
Рабат. Финал
Матч окончен
Мария Саккари
51
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
2 : 1
Йоханна Конта
47
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
1 2 3
           
2 6 6
6 4 1
           
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