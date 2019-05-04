Саккари выиграла турнир в Рабате, в трёх сетах одолев Конту

Греческая теннисистка Мария Саккари, посеянная на турнире в Рабате (Морокко) под шестым номером, в финальном поединке обыграла Йоханну Конту из Великобритании (7) со счётом 2:6, 6:4, 6:1. По показателю личных встреч после этого матча образовалось равенство – 1-1.



Продолжительность поединка составила 1 час 59 минут. Саккари 8 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Конты 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.



Победа на турнире в Рабате стала для 23-летней теннисистки из Греции первым титулом, завоёванным в индивидуальном разряде.



Предыдущей чемпионкой соревнований в Марокко была бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она в двух сетах обыграла Айлу Томлянович из Австралии со счётом 6:2, 7:6 (7:4).