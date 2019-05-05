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Звонарёва проиграла Коллинз на старте турнира в Мадриде

Звонарёва проиграла Коллинз на старте турнира в Мадриде
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории Premier в Мадриде. Во встрече первого круга Звонарёва, начавшая соревнования с квалификации, уступила американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 6 минут. Звонарёва ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала обе возможности взять подачу соперницы. Коллинз подала 2 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

Коллинз во второй раз обыграла Звонарёву в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соперниц стал 2-0 в пользу американки.

За выход в третий круг турнира категории Premier в Мадриде Коллинз сыграет с девятой сеяной — австралийкой Эшли Барти.

05 мая 2019 года, воскресенье. 19:30 МСК
Мадрид (ж). 1-й круг
Матч окончен
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
0 : 2
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
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