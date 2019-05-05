Звонарёва проиграла Коллинз на старте турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории Premier в Мадриде. Во встрече первого круга Звонарёва, начавшая соревнования с квалификации, уступила американке Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 6 минут. Звонарёва ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала обе возможности взять подачу соперницы. Коллинз подала 2 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

Коллинз во второй раз обыграла Звонарёву в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соперниц стал 2-0 в пользу американки.

За выход в третий круг турнира категории Premier в Мадриде Коллинз сыграет с девятой сеяной — австралийкой Эшли Барти.