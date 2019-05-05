18-летний Оже-Альяссим стал первым соперником Надаля на «Мастерсе» в Мадриде

Феликс Оже-Альяссим стал победителем канадского дерби в первом круге турнира серии «Марстерс 1000» в Мадриде. В стартовом матче Оже-Альяссим, получивший «уайлд-кард» от организаторов, обыграл соотечественника Дениса Шаповалова со счётом 6:2, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 1 час 49 минут. Оже-Альяссим трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Шаповалов подал 1 эйс, 4 раза ошибся на подаче, а также реализовал 1 брейк.

18-летний Оже-Альяссим сравнял счёт в личном противостоянии с 20-летним Шаповаловым в официальных матчах – 1-1.

Следующим соперником Оже-Альяссима станет вторая ракетка турнира испанец Рафаэль Надаль, который 5 раз выигрывал «Мастерс» в Мадриде.