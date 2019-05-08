Халеп: я сыграла лучший матч в карьере

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная на турнире в Мадриде (Испания) под вторым номером, прокомментировала разгромную победу над словачкой Викторией Кужмовой со счётом 6:0, 6:0 в игре за выход в четвертьфинал.



«Думаю, это мой лучший матч в карьере. Сегодня я играла практически идеально. Помню, как однажды уже выигрывала — 6: 0, 6:0, было это в 2016 году в финале в Бухаресте, но я не помню, была ли та встреча такой же быстрой. Так что это мой лучший матч, и я довольна тем, как сыграла.



Я чувствовала себя очень спокойно на корте. Иногда во время матчей ощущаешь неуверенность в игре, но сегодня было не так. Я чувствовала каждый удар и знала, что могу выиграть каждое очко. Уверенность была очень высокой.



Теперь мне нужно подумать о завтрашней игре, и я понимаю, что то, что происходило сегодня, не будет случаться каждый день. Поэтому я заряжусь уверенностью от выигранной встречи и больше не буду её вспоминать. Этот матч закончен, он прошёл. Завтра меня ждёт ещё один вызов», — приводит слова Халеп WTA.



Соперницей румынской теннисистки по четвертьфиналу станет девятая ракетка мира австралийка Эшли Барти, в трёх сетах обыгравшая Юлию Путинцеву из Казахстана со счётом 4:6, 6:1, 6:2.