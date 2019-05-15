Нисикори ответил Виландеру на критику
Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал слова семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» Матса Виландера. После Australian Open – 2019 швед заявил, что с каждым годом шансы Нисикори на взятие мэйджора всё меньше и меньше.
«Думаю, что физически я прибавляю с каждым годом. Что касается Мельбурна, то там у меня было слишком много пятисетовых матчей, и на концовку турнира меня не хватило. Практически каждый мой матч длился четыре часа», – цитирует Нисикори Tennis World USA.
В текущем сезоне Кей провёл 25 матчей, из которых выиграл в 17. В настоящее время японец является шестой ракеткой мира. Сегодня Нисикори стартует на «Мастерсе» в Риме – его первым соперником станет американец Тейлор Фритц.
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