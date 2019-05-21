Александрова вышла во 2-й круг турнира в Нюрнберге, где сыграет с Кудерметовой

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Нюрнберге (Германия) под пятым номером, вышла во второй круг. На старте соревнований она обыграла представительницу Словакии Яну Чепелову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Екатерина дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Александрова поспорит с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

Нюрнберг. Женщины. Первый круг

Анна-Лена Фридзам (Германия, WC) — Ирина Бегу (Румыния) — 4:6, 6:3, 6:3.

Турнир завершится 25 мая.