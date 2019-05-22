Пеннетта: иногда замечаю у Фоньини раздвоение личности

Экс-первая ракетка мира в парном разряде и победительница US Open 2015 итальянка Флавия Пеннетта рассказала, легко ли ей даётся просмотр матчей своего мужа, 11-го номера мирового рейтинга Фабио Фоньини.
Приезжая на турниры в качестве супруги Фабио, я чувствую себя намного более спокойно и расслабленно по сравнению с предыдущими годами, когда мне приходилось выходить на корт и проявлять свои лучшие качества. Переживаю, наблюдая за игрой своего мужа. Хоть эти эмоции и отличаются от тех, которые испытываешь в игре, но они всё равно очень сильны, потому что у в голове появляется столько воспоминаний о сыгранных поединках.
Фабио всегда был очень спокоен дома. На корте у него иногда бывают срывы, но в повседневной жизни этого не происходит. Иногда замечаю у него некое раздвоение личности, но наш сын Федерико помогает ему. Фабио очень любит с ним играть», — приводит слова Пеннетты Tennis World USA.
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