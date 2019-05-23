Медведев и три представителя топ-10 подтвердили участие в турнире в Вашингтоне

Три теннисиста, представляющих первую десятку рейтинга ATP, выступят на турнире в Вашингтоне, который пройдёт с 28 июля по 5 августа. Об этом сообщает теннисный журналист Михал Самульски в своём «твиттере».
Сыграет на Citi Open россиянин Даниил Медведев, в прошлом году уступивший во втором круге Денису Шаповалову. Шестой ракетке мира из Греции Стефаносу Циципасу предстоит защищать очки за выход в полуфинал соревнований. Ещё одним участником соревнований станет представитель ЮАР Кевин Андерсон, который в прошлом году турнир пропускал. Кроме того, в столицу США приедет японец Кей Нисикори, который завоевал титул в 2015 году.
Другие теннисисты, подтвердившие своё участие: Ник Кирьос (Австралия), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Гаэль Монфис (Франция) и Фрэнсис Тиафо (США).
Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев, который пока не подтвердил своё участие в соревнованиях.
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