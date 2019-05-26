Федерер: приятно быть аутсайдером на «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы в первом круге «Ролан Гаррос» над итальянцем Лоренцо Сонего со счётом 6:2, 6:4, 6:4 признался, что ему комфортно ощущать себя аутсайдером на турнире, такая роль позволяет снять большую часть эмоциональной нагрузки.



«Приятно быть аутсайдером на «Ролан Гаррос». Во всяком случае, я себя ощущаю в такой роли. Просто посмотрите, как это происходит. Когда наступает время Уимблдона, меня записывают в фавориты. Это тоже нормально.



В течение многих лет, если я не мог выигрывать, это вызывало разочарование, и мне приходилось объясняться перед прессой. Люди не могли понять, почему я проиграл.

Сейчас уже не важно, проиграю я в первом туре или в финале. Люди на это скажут: «Да, такое могло произойти». Мне нравится такой подход время от времени. Он расслабляет вас в более важных розыгрышах, позволяет отдохнуть подсознанию на корте, на тренировке или в пресс-центре.

Это не шоу с моей стороны. Это правда. Я действительно не знаю, как далеко смогу пройти на этом турнире, и очень доволен своим первым туром. Это было действительно хорошее выступление», — приводит слова Федерера сайт ATP.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Федерер сыграет с «лаки лузером» Оскаром Отте из Германии, который в своём стартовом матче взял верх над Малеком Жазири из Туниса со счётом 6:3, 6:1, 4:6, 6:0.