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Федерер: приятно быть аутсайдером на «Ролан Гаррос»

Федерер: приятно быть аутсайдером на «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы в первом круге «Ролан Гаррос» над итальянцем Лоренцо Сонего со счётом 6:2, 6:4, 6:4 признался, что ему комфортно ощущать себя аутсайдером на турнире, такая роль позволяет снять большую часть эмоциональной нагрузки.

«Приятно быть аутсайдером на «Ролан Гаррос». Во всяком случае, я себя ощущаю в такой роли. Просто посмотрите, как это происходит. Когда наступает время Уимблдона, меня записывают в фавориты. Это тоже нормально.

В течение многих лет, если я не мог выигрывать, это вызывало разочарование, и мне приходилось объясняться перед прессой. Люди не могли понять, почему я проиграл.

Сейчас уже не важно, проиграю я в первом туре или в финале. Люди на это скажут: «Да, такое могло произойти». Мне нравится такой подход время от времени. Он расслабляет вас в более важных розыгрышах, позволяет отдохнуть подсознанию на корте, на тренировке или в пресс-центре.

Это не шоу с моей стороны. Это правда. Я действительно не знаю, как далеко смогу пройти на этом турнире, и очень доволен своим первым туром. Это было действительно хорошее выступление», — приводит слова Федерера сайт ATP.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Федерер сыграет с «лаки лузером» Оскаром Отте из Германии, который в своём стартовом матче взял верх над Малеком Жазири из Туниса со счётом 6:3, 6:1, 4:6, 6:0.

26 мая 2019 года, воскресенье. 15:50 МСК
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
Матч окончен
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
0 : 3
Роджер Федерер
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3 4 5
               
2 4 4    
6 6 6    
               
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