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Неожиданное поражение прошлогодней финалистки «РГ» — в обзоре матчей 1/4 финала

Неожиданное поражение прошлогодней финалистки «РГ» — в обзоре матчей 1/4 финала
Теннис / Roland Garros 2019 0

Британская теннисистка Йоханна Конта пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу США Слоан Стивенс со счётом 6:1, 6:4.

За выход в финал 28-летняя уроженка Сиднея поспорит с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая в двух сетах победила Петру Мартич из Хорватии — 7:6 (7:1), 7:5.

19-летняя Вондроушова впервые добралась до полуфинала турнира «Большого шлема», а Конта сыграет в четвёрке лучших на ТБШ в третий раз в карьере. Ранее Йоханне удавалось дойти до 1/2 финала на Australian Open в 2016 году и Уимблдоне-2017. На «Ролан Гаррос» Конта прежде ни разу не проходила дальше первого круга, проиграв четыре встречи подряд.

Действующей чемпионкой «РГ» является румынка Симона Халеп.

Видео доступно на "Чемпионате".

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