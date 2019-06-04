Неожиданное поражение прошлогодней финалистки «РГ» — в обзоре матчей 1/4 финала
Британская теннисистка Йоханна Конта пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу США Слоан Стивенс со счётом 6:1, 6:4.
За выход в финал 28-летняя уроженка Сиднея поспорит с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая в двух сетах победила Петру Мартич из Хорватии — 7:6 (7:1), 7:5.
19-летняя Вондроушова впервые добралась до полуфинала турнира «Большого шлема», а Конта сыграет в четвёрке лучших на ТБШ в третий раз в карьере. Ранее Йоханне удавалось дойти до 1/2 финала на Australian Open в 2016 году и Уимблдоне-2017. На «Ролан Гаррос» Конта прежде ни разу не проходила дальше первого круга, проиграв четыре встречи подряд.
Действующей чемпионкой «РГ» является румынка Симона Халеп.
Видео доступно на "Чемпионате".
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