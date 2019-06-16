Итальянец Берреттини выиграл теннисный турнир в Штутгарте

Итальянский теннисист Маттео Берреттини победил канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира ATP в Штутгарте (Германия) со счётом 6:4, 7:6 (13:11). Продолжительность поединка составила 1 час 48 минут.
23-летний уроженец Рима подал 6 эйсов и совершил 1 двойную ошибку. При этом Берреттини смог реализовать 1 брейк-пойнт. Канадский теннисист в свою очередь 16 раз подал навылет и совершил 1 двойную ошибку. А вот взять подачу соперника Оже-Альяссим не сумел ни разу – 0 из 6 брейк-пойнтов.
В полуфинале Берреттини в двух сетах нанёс поражение представителю Германии Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:4, 7:5. А Оже-Альяссим прошёл в финал без борьбы после снятия с турнира соотечественника Милоша Раонича.
В 2018 году чемпионом турнира в Штутгарте стал швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у Раонича со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
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