Итальянец Берреттини выиграл теннисный турнир в Штутгарте

Итальянский теннисист Маттео Берреттини победил канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира ATP в Штутгарте (Германия) со счётом 6:4, 7:6 (13:11). Продолжительность поединка составила 1 час 48 минут.

23-летний уроженец Рима подал 6 эйсов и совершил 1 двойную ошибку. При этом Берреттини смог реализовать 1 брейк-пойнт. Канадский теннисист в свою очередь 16 раз подал навылет и совершил 1 двойную ошибку. А вот взять подачу соперника Оже-Альяссим не сумел ни разу – 0 из 6 брейк-пойнтов.



В полуфинале Берреттини в двух сетах нанёс поражение представителю Германии Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:4, 7:5. А Оже-Альяссим прошёл в финал без борьбы после снятия с турнира соотечественника Милоша Раонича.

В 2018 году чемпионом турнира в Штутгарте стал швейцарец Роджер Федерер. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у Раонича со счётом 6:4, 7:6 (7:3).