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Президент МОК Томас Бах сыграл в теннис с чемпионкой US Open в Лозанне

Президент МОК Томас Бах сыграл в теннис с чемпионкой US Open в Лозанне
Теннис 0

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах попробовал себя в необычной роли. 65-летний немец, являющийся олимпийским чемпионом 1976 года по фехтованию на рапире, взял в руки ракетку и вышел на корт в швейцарской Лозанне.

Соперница у Баха оказалась весьма именитая — Габриэла Сабатини. 49-летняя аргентинка, наивысшим достижением которой является победа на Открытом чемпионате США в 1990 году и третье место в мировом рейтинге годом ранее, провела поединок с Бахом.

Официальный аккаунт МОК в «твиттере» выложил небольшой фрагмент игры. Бах уверенно принял подачу, а затем даже попытался исполнить укороченный удар, но немного не рассчитал и угодил в сетку.

В понедельник, 24 июня, МОК назовёт страны — хозяйки Олимпийских игр 2026 года. За право принять главный турнир четырёхлетия борются Милан и Стокгольм.

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