Ушёл из жизни трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Макнамара
Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Питер Макнамара скончался в возрасте 64 лет после продолжительной болезни, сообщает официальный сайт ATP. Врачи диагностировали у бывшего игрока топ-10 рак простаты.
Макнамара в дуэте с соотечественником Полом Макнэми выиграл Australian Open 1979 года и дважды победил на Уимблдоне (1980, 1982).
В одиночном разряде он завоевал 5 титулов и поднимался до седьмой строчки рейтинга. Его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде был выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 1980 года.
По завершении игровой карьеры Питер стал тренером. Макнамара работал с Марком Филиппуссисом, Григором Димитровым, Мэттью Эбденом и Ван Цян.
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