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Андрееску обыграла Возняцки и вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США

Андрееску обыграла Возняцки и вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США
Теннис / US Open 2019 0

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску одержала победу в третьем раунде US Open. Она в двух сетах нанесла поражение датчанке Каролине Возняцки, посеянной под 19-м номером, со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.

Андрееску выполнила 2 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17. В активе Возняцки 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 4 сделанных брейка.

Следующей соперницей канадки станет американка Тэйлор Таунсенд, пробившаяся в основную сетку соревнований через квалификацию.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.

US Open. Женщины. Третий круг
Элисе Мертенс (Бельгия, 25) – Андреа Петкович (Германия) – 6:3, 6:3
Тэйлор Таунсенд (США, Q) – Сорана Кырстя (Румыния) – 7:5, 6:2

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2019, суббота. 19:15 МСК
Каролина Возняцки
19
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
0 : 2
1 2 3
       
4 		4  
6 		6  
         
Бьянка Андрееску
15
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2019, суббота. 18:15 МСК
Элисе Мертенс
26
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
       
6 		6  
3 		3  
         
Андреа Петкович
88
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2019, суббота. 18:10 МСК
Тэйлор Таунсенд
116
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
2 : 0
1 2 3
       
7 		6  
5 		2  
         
Сорана Кырстя
106
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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