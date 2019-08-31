Андрееску обыграла Возняцки и вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата США

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску одержала победу в третьем раунде US Open. Она в двух сетах нанесла поражение датчанке Каролине Возняцки, посеянной под 19-м номером, со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.
Андрееску выполнила 2 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17. В активе Возняцки 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 4 сделанных брейка.
Следующей соперницей канадки станет американка Тэйлор Таунсенд, пробившаяся в основную сетку соревнований через квалификацию.
Действующей чемпионкой Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.
US Open. Женщины. Третий круг
Элисе Мертенс (Бельгия, 25) – Андреа Петкович (Германия) – 6:3, 6:3
Тэйлор Таунсенд (США, Q) – Сорана Кырстя (Румыния) – 7:5, 6:2
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