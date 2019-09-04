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Федерер: нужно уметь принимать поражения

Федерер: нужно уметь принимать поражения
Теннис / US Open 2019 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, в четвертьфинале US Open проигравший Григору Димитрову, прокомментировал результаты своего выступления на турнире.

«Перед пятым сетом я должен был вызвать врача. Мне нужна была помощь с верхней частью спины, шеей. Нужно было её расслабить, чтобы стало чуть получше. В любом случае результат сделал Григор, а не моё тело, так что в этом плане всё хорошо.

Я расстроен, что турнир для меня закончился, потому что мне казалось, что после двух матчей с неровным началом я играл очень хорошо. Я упустил возможность, потому что я вёл и, если бы победил, то впереди было целых два дня на отдых. Всё могло закончиться иначе.

Но нужно уметь принимать поражения. Это часть игры. Теперь с радостью проведу время с семьёй и так далее. Всё нормально.

Будет ли у меня ещё возможность выиграть «Большой шлем»? Я не знаю, что будет в будущем, у меня нет хрустального шара. А у вас? Сейчас я не готов давать комментарии на этот счёт. Надеюсь, что шансы и возможности будут.

И сезон я считаю удачным. Сейчас я расстроен, но оправлюсь. Всё будет нормально», — приводит слова Федерера Metro.

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