Медведев: могу наорать на судью, если мне покажется, что он настроен против меня
Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, уступивший в финале Открытого чемпионата США второму сеяному соревнований испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6, высказался о различиях в поведении на корте и за его пределами.
«Я добрый парень, который муху не обидит. Но могу наорать на судью, если мне покажется, что он настроен против меня», — приводит слова Медведева Vogue Russia.
Теннисист также рассказал о позитивном влиянии жены на свою игру. «До того как сделал предложение, я стоял на 65-м месте в рейтинге, а потом за 10 месяцев выиграл два крупных турнира и вошел в топ-10. Мы сильно перестроили нашу жизнь, работаем друг на друга, я зарабатываю, ну а Даша помогает мне зарабатывать больше», — отметил Медведев.
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