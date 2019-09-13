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Надаль выступил против введения на ТБШ трёхсетового формата матчей

Надаль выступил против введения на ТБШ трёхсетового формата матчей
Теннис / Большой шлем 0

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль считает, что мужчины на турнирах «Большого шлема» должны играть до победы в трёх партиях, а не в двух.

«Тут не о чем говорить. Уверен, на мейджорах должен быть пятисетовый формат матчей. Вспомните хотя бы наш матч с Медведевым на US Open…

В конце года вы вспоминаете лучшие матчи сезона и в голову приходят самые длинные и драматичные игры. Как правило, это матчи именно в пятисетовом формате. Думаю, было бы ошибкой менять что-то в регламенте по этому поводу», — цитирует Надаля Tennis World USA.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США Надаль обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Испанец вёл с брейком и в третьей партии, однако россиянину удалось перевернуть матч.

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