Петерсон за час разгромила Рыбакину в финале турнира в Наньчане

Шведская теннисистка Ребекка Петерсон, посеянная на турнире в Нанчане (Китай) под пятым номером, стала победительницей соревнований. В финальном матче она разгромила представительницу Казахстана Елену Рыбакину (4) со счётом 6:2, 6:0. Соперницы ранее не встречались.



Продолжительность поединка составила 1 час 2 минуты. Петерсон 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Рыбакиной 2 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта.



24-летняя Петерсон выиграла первый турнир серии WTA в карьере. Уроженка Стокгольма, выступающая на взрослых соревнованиях с 2014 года, занимает 78-ю строчку мирового рейтинга.



Призовой фонд турнира в Наньчане составляет $ 250 тыс.