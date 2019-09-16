Собкин: Рублёв по своему потенциалу, возможно, даже выше Медведева и Хачанова
Заслуженный тренер России Борис Собкин отметил потенциал теннисиста Андрея Рублёва, который готовится выступить на турнире в Санкт-Петербурге. Соревнования пройдут с 16 по 22 сентября.
«Андрей по своему потенциалу, возможно, даже выше Медведева и Хачанова. Но режим тренировок, в котором он находился раньше, однозначно вёл к травмам, и они его постоянно преследовали. Те нагрузки не соответствуют его возможностям. Если в этом плане ничего не поменялось, то говорить о его стабильных результатах сложно», — цитируют Собкина «Известия».
Рублёв посеян на турнире в Санкт-Петербурге под пятым номером. В первом круге уроженец Москвы встретится с Ильёй Ивашко из Беларуси.
Действующим чемпионом соревнований является австриец Доминик Тим.
Определились соперники Рублёва и Донского на старте турнира в Санкт-Петербурге
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