Вторая победа Павлюченковой за день — в видеообзоре полуфиналов турнира в Осаке

Вашему вниманию — видеообзор полуфинального матча соревнований категории Premier в Осаке (Япония)



Напомним, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова за один игровой день сумела одержать две победы. После успеха в четвертьфинальном матче она одолела в 1/2 финала экс первую ракетку мира из Германии Анжелику Кербер — 6:3, 6:3.



Соперницей Павлюченковой по финальному матчу станет японская теннисистка Наоми Осака. В своём матче 1/2 финала она переиграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс — 6:4, 6:1.



Ранее Павлюченкова и Осака встречались дважды, и каждая из теннисисток одержала по одной победе.

Видео доступно на «Чемпионате».

Действующей чемпионкой соревнований в Осаке является чешка Каролина Плишкова. В финале прошлогоднего розыгрыша она переиграла Наоми Осаку — 6:4, 6:4.