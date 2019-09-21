Вторая победа Павлюченковой за день — в видеообзоре полуфиналов турнира в Осаке

Вашему вниманию — видеообзор полуфинального матча соревнований категории Premier в Осаке (Япония)
Напомним, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова за один игровой день сумела одержать две победы. После успеха в четвертьфинальном матче она одолела в 1/2 финала экс первую ракетку мира из Германии Анжелику Кербер — 6:3, 6:3.
Соперницей Павлюченковой по финальному матчу станет японская теннисистка Наоми Осака. В своём матче 1/2 финала она переиграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс — 6:4, 6:1.
Ранее Павлюченкова и Осака встречались дважды, и каждая из теннисисток одержала по одной победе.
Видео доступно на «Чемпионате».
Действующей чемпионкой соревнований в Осаке является чешка Каролина Плишкова. В финале прошлогоднего розыгрыша она переиграла Наоми Осаку — 6:4, 6:4.
- 21 сентября 2019
-
16:56
-
16:45
-
15:42
-
14:14
-
13:22
-
13:09
-
12:21
-
11:13
-
10:36
-
10:16
-
09:48
-
09:17
-
08:36
-
03:31
-
00:54
-
00:11
- 20 сентября 2019
-
23:49
-
23:31
-
23:15
-
22:36
-
22:19
-
21:57
-
21:54
-
21:37
-
21:18
-
20:46
-
20:36
-
20:09
-
18:46
-
18:04
-
17:28
-
16:13
-
16:09
-
15:58
-
15:32