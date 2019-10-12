Экс 12-я ракетка мира Головин проиграла в первом матче после 11-летней паузы

Французская теннисистка Татьяна Головин провела первый матч после возобновления профессиональной карьеры спустя 11 лет после её завершения. 31-летняя спортсменка уступила словенке Кае Юван в стартовом поединке квалификации турнира в Люксембурге со счётом 3:6, 1:6.



Продолжительность поединка составила 1 час 16 минут. Следующей соперницей словенки станет победительница матча Деспина Папамихаил (Греция) — Марта Костюк (Украина).



Головин родилась Москве, однако когда ей было восемь месяцев, родители перебрались во Францию. Её лучшим результатом в рейтинге WTA является 12-я строчка.



В 2004 году в возрасте 16 лет Головин в паре с 17-летним Ришаром Гаске выиграла Открытый чемпионат Франции. По итогам этого сезона теннисистка получила награду WTA «Новичок года».