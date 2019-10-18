Рублёв вышел в полуфинал Кубка Кремля, где сыграет с Чиличем

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на «ВТБ Кубке Кремля» под шестым номером, пробился в полуфинал соревнований. В четвертьфинальном матче он обыграл представителя Сербии Николу Милоевича, попавшего в основную сетку в качестве «лаки-лузера», со счётом 6:2, 6:3.
Соперники ранее ни разу не играли друг с другом. Продолжительность поединка составила 1 час 13 минут. Рублёв 2 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнта из 11. На счету Милоевича 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
За выход в финал соревнований Рублёв поспорит с представителем Хорватии, третьим номером посева Марином Чиличем.
Действующим чемпионом турнира является россиянин Карен Хачанов. В прошлогоднем финале соревнований он обыграл француза Адриана Маннарино — 6:2, 6:2.
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