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Рублёв вышел в полуфинал Кубка Кремля, где сыграет с Чиличем

Рублёв вышел в полуфинал Кубка Кремля, где сыграет с Чиличем
Теннис / Кубок Кремля 0

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на «ВТБ Кубке Кремля» под шестым номером, пробился в полуфинал соревнований. В четвертьфинальном матче он обыграл представителя Сербии Николу Милоевича, попавшего в основную сетку в качестве «лаки-лузера», со счётом 6:2, 6:3.

Соперники ранее ни разу не играли друг с другом. Продолжительность поединка составила 1 час 13 минут. Рублёв 2 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнта из 11. На счету Милоевича 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

За выход в финал соревнований Рублёв поспорит с представителем Хорватии, третьим номером посева Марином Чиличем.

Действующим чемпионом турнира является россиянин Карен Хачанов. В прошлогоднем финале соревнований он обыграл француза Адриана Маннарино — 6:2, 6:2.

Кубок Кремля (м). 1/4 финала
18 октября 2019, пятница. 21:20 МСК
Никола Милоевич
164
Сербия
Никола Милоевич
Н. Милоевич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
31
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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