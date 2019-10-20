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Маррей выиграл первый турнир с 2017 года, одержав волевую победу над Вавринкой

Маррей выиграл первый турнир с 2017 года, одержав волевую победу над Вавринкой
Теннис / ATP 0

Британский теннисист Энди Маррей стал победителем турнира в Антверпене (Бельгия). В финальном матче Маррей одержал волевую победу над четвёртой ракеткой соревнований швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. Маррей 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Вавринка подал 12 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейка.

Теннисисты в 20-й раз встречались друг с другом в официальных матчах. В 12-й раз победу одержал Маррей.

Маррей выиграл 46-й титул в карьере в одиночном разряде, первый с марта 2017 года, когда первенствовал на турнире в Дубае. Лишь 9 месяцев назад Маррей собирался завершить карьеру из-за хронической травмы бедра, но затем решил вернуться.

Антверпен. Финал
20 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Стэн Вавринка
18
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
3 		6 6
         
Энди Маррей
243
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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