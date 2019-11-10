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Джокович отдал Берреттини лишь три гейма на старте Итогового турнира ATP

Джокович отдал Берреттини лишь три гейма на старте Итогового турнира ATP
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович стартовал на Итоговом турнире ATP в Лондоне с уверенной победы. В стартовом матче Джокович разгромил итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:2, 6:1.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Джокович — Берреттини.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. Джокович сделал четыре эйса и допустил одну двойную ошибку. Также он реализовал пять из семи брейк-пойнтов. Его соперник четыре раза подал навылет и допустил две двойные ошибки. Берреттини реализовал один брейк-пойнт из одного.

Джокович на Итоговом турнире ATP попал в группу Бьорна Борга. Там его соперниками станут швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и Берреттини.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
10 ноября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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