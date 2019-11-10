Джокович отдал Берреттини лишь три гейма на старте Итогового турнира ATP
Сербский теннисист Новак Джокович стартовал на Итоговом турнире ATP в Лондоне с уверенной победы. В стартовом матче Джокович разгромил итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:2, 6:1.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Джокович — Берреттини.
Матч продолжался 1 час 2 минуты. Джокович сделал четыре эйса и допустил одну двойную ошибку. Также он реализовал пять из семи брейк-пойнтов. Его соперник четыре раза подал навылет и допустил две двойные ошибки. Берреттини реализовал один брейк-пойнт из одного.
Джокович на Итоговом турнире ATP попал в группу Бьорна Борга. Там его соперниками станут швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и Берреттини.
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