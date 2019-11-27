Forbes составил список теннисистов, заработавших за сезон-2019 больше $ 1 млн

Свыше $ 1 млн призовых в 2019 году в ATP заработали 54 теннисиста, у женщин таких спортсменок набралось лишь 44, сообщает Forbes.

Рейтинг игроков ATP, заработавших более $ 1 млн

1. Рафаэль Надаль (Испания) — 16 349 586.

2. Новак Джокович (Сербия) — 13 372 355.

3. Роджер Федерер (Швейцария) — 8 716 975.

4. Доминик Тим (Австрия) — 8 000 223.

5. Даниил Медведев (Россия) — 7 902 912…

14. Карен Хачанов (Россия) — 2 285 081.

26. Андрей Рублёв (Россия) — 1 573 436.

Среди парных игроков заработать свыше $ 1 млн призовых смогли лишь колумбийцы Роберт Фара и Хуан Себастьян Кабаль, которые в этом году выиграли два турнира «Большого шлема». Они заработали по 1 390 028 долларов

В WTA отметку $ 1 млн призовых преодолели 44 теннисистки. Рейтинг возглавила первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.

Рейтинг теннисисток WTA, заработавших более $ 1 млн

1. Эшли Барти (Австралия) — 11 307 587.

2. Симона Халеп (Румыния) — 6 962 442.

3. Наоми Осака (Япония) — 6 788 282.

4. Бьянка Андрееску (Канада) — 6 504 150.

5. Элина Свитолина (Украина) — 6 126 335...

41. Дарья Касаткина (Россия) — 1 037 359.

43. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1 023 739.