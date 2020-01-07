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Соболенко не смогла защитить титул в Шэньчжэне, проиграв Кр. Плишковой

Соболенко не смогла защитить титул в Шэньчжэне, проиграв Кр. Плишковой
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под вторым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Чехии Кристине Плишковой со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.

Арина 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 15 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 775 тыс. Плишкова поспорит с украинкой Катериной Бондаренко. Турнир завершится 11 января.

Соболенко не смогла защитить титул, завоёванный в Шэньчжэне в 2019 году. В прошлогоднем финале она одолела американку Элисон Риске со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Шэньчжэнь. 2-й круг
07 января 2020, вторник. 08:10 МСК
Кристина Плишкова
66
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Арина Соболенко
11
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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