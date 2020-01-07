Соболенко не смогла защитить титул в Шэньчжэне, проиграв Кр. Плишковой
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под вторым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, проиграв представительнице Чехии Кристине Плишковой со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 28 минут.
Арина 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 15 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 775 тыс. Плишкова поспорит с украинкой Катериной Бондаренко. Турнир завершится 11 января.
Соболенко не смогла защитить титул, завоёванный в Шэньчжэне в 2019 году. В прошлогоднем финале она одолела американку Элисон Риске со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.
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