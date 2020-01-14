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Дьяченко проиграла Саккари в первом круге турнира в Аделаиде

Дьяченко проиграла Саккари в первом круге турнира в Аделаиде
Теннис / WTA 0

Российская теннисиста Виталия Дьяченко проиграла представительнице Греции Марии Саккари на старте турнира в Аделаиде со счётом 5:7, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. Дьяченко допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт. Саккари в свою очередь совершила 5 эйсов, сделала 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира в Аделаиде Саккари сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич, которая ранее в своём матче одержала победу над латвийкой Анастасией Севастовой.

Напомним, ранее в первом круге турнира в Аделаиде россиянка Дарья Касаткина проиграла швейцарке Белинде Бенчич со счётом 4:6, 4:6.

Турнир в Аделаиде проходит с 13 по 18 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 848 тыс.

Аделаида (ж). 1-й круг
14 января 2020, вторник. 03:30 МСК
Виталия Дьяченко
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2  
7 		6  
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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