Дьяченко проиграла Саккари в первом круге турнира в Аделаиде

Российская теннисиста Виталия Дьяченко проиграла представительнице Греции Марии Саккари на старте турнира в Аделаиде со счётом 5:7, 2:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. Дьяченко допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт. Саккари в свою очередь совершила 5 эйсов, сделала 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал турнира в Аделаиде Саккари сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич, которая ранее в своём матче одержала победу над латвийкой Анастасией Севастовой.
Напомним, ранее в первом круге турнира в Аделаиде россиянка Дарья Касаткина проиграла швейцарке Белинде Бенчич со счётом 4:6, 4:6.
Турнир в Аделаиде проходит с 13 по 18 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 848 тыс.
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