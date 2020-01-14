Павлюченкова проиграла Барти и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Российская теннисиста Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде. В 1/8 финала турнира россиянка проиграла представительнице Австралии Эшли Барти со счётом 6:4, 3:6, 5:7.
Россиянка совершила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Барти в свою очередь совершила 11 эйсов, сделала 6 двойных ошибок и совершила 5 из 7 брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал турнира Эшли Барти поспорит с победительницей пары Арина Родионова (Австралия) – Маркета Вондроушова (Чехия).
Напомним, ранее российские теннисистки Дарья Касаткина и Виталия Дьяченко уступили в первом круге турнира.
Турнир в Аделаиде проходит с 13 по 18 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 848 тыс.
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