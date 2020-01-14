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Павлюченкова проиграла Барти и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Павлюченкова проиграла Барти и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Теннис / WTA 0

Российская теннисиста Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде. В 1/8 финала турнира россиянка проиграла представительнице Австралии Эшли Барти со счётом 6:4, 3:6, 5:7.

Россиянка совершила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Барти в свою очередь совершила 11 эйсов, сделала 6 двойных ошибок и совершила 5 из 7 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Эшли Барти поспорит с победительницей пары Арина Родионова (Австралия) – Маркета Вондроушова (Чехия).

Напомним, ранее российские теннисистки Дарья Касаткина и Виталия Дьяченко уступили в первом круге турнира.

Турнир в Аделаиде проходит с 13 по 18 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 848 тыс.

Аделаида (ж). 2-й круг
14 января 2020, вторник. 04:55 МСК
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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