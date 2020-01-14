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Соболенко одержала волевую победу в Аделаиде, отыграв подачу на матч

Соболенко одержала волевую победу в Аделаиде, отыграв подачу на матч
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Аделаиде (Австралия) под шестым номером, вышла во второй круг, обыграв представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 5:7, 6:1, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Арина 5 раз подала навылет совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка. В третьем сете Се Шувэй вела 5:3, но не смогла реализовать подачу на матч.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 848 тыс. Соболенко поспорит с американкой Бернардой Перой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

На минувшей неделе Арина не смогла защитить титул на соревнованиях в Шэньчжэне, проиграв во втором круге чешке Кристине Плишковой — 4:6, 4:6.

Аделаида (ж). 1-й круг
14 января 2020, вторник. 08:35 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7
7 		1 5
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
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