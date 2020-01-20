Калинская уступила китаянке Сайсай и вылетела в первом круге Australian Open
Россиянка Анна Калинская, которая располагается на 108-й позиции рейтинга WTA, не смогла пробиться во второй круг турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия) проиграв представительнице Китая Чжэн Сайсай со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.
Анна ни разу не подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала единственный брейк-пойнт. На счету её соперницы 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
В 1/32 финала Australian Open китаянка сыграет с четвёртой ракеткой рейтинга WTA японкой Наоми Осакой.
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