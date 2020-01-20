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Калинская уступила китаянке Сайсай и вылетела в первом круге Australian Open

Калинская уступила китаянке Сайсай и вылетела в первом круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2020 0

Россиянка Анна Калинская, которая располагается на 108-й позиции рейтинга WTA, не смогла пробиться во второй круг турнира Australian Open в Мельбурне (Австралия) проиграв представительнице Китая Чжэн Сайсай со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.

Анна ни разу не подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала единственный брейк-пойнт. На счету её соперницы 6 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В 1/32 финала Australian Open китаянка сыграет с четвёртой ракеткой рейтинга WTA японкой Наоми Осакой.

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2020, понедельник. 03:00 МСК
Чжэн Сайсай
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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