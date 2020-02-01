Уроженка Москвы Софья Кенин стала чемпионкой Australian Open

Американка Софья Кенин (14) стала победительницей Открытого чемпионата Австралии — 2020. В трёх партиях финального матча 21-летняя теннисистка обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.



Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. В активе Кенин 2 эйса и реализация 5 брейк-пойнтов из 6 имевшихся. Двойных ошибок американка избежала. 26-летняя Мугуруса отметилась 9 подачами навылет, 8 двойными ошибками и сумела реализовать 2 брейк-пойнта из 12.



Стоит отметить, что Кенин является уроженкой Москвы. Ещё в детстве теннисистки её родители переехали в США, где и началась профессиональная карьера Софьи.



Предыдущей победительницей Australian Open являлась японка Наоми Осака, которая в прошлогоднем финале переиграла чешку Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

