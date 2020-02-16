Норвежец Рууд выиграл первый титул в карьере, победив на турнире в Буэнос-Айресе

Норвежский теннисист Каспер Рууд стал победителем грунтового турнира категории АТР 250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). В финале Рууд нанёс поражение португальцу Педру Соузе со счётом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Рууд трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Соуза подал один эйс, трижды ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

45-я ракетка мира Рууд и 145-й номер мирового рейтинга Соуза впервые встретились в официальных матчах.

21-летний Рууд завоевал первый титул в карьере. Призовой фонд соревнований составлял $ 696 280.

В 2019 году победителем турнира был итальянец Марко Чеккинато, в финале обыгравший аргентинца Диего Шварцмана — 6:1, 6:2.