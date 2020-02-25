Джокович и Монфис одержали победы в стартовых матчах турнира в Дубае
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг турнира категории АТР 500 в Дубае. В стартовом матче соревнований Джокович разгромил обладателя уайлд-кард Малека Жазири из Туниса со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась ровно один час. Джокович семь раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Жазири подал 2 эйса, трижды ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.
За выход в четвертьфинал турнира в Дубае Джокович сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером.
В другом матче первого круга третий сеяный француз Гаэль Монфис в двух сетах обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 6:4, 7:5.
Призовой фонд соревнований составляет $2 950 420.
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2020, понедельник. 18:10 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
260
Малек Жазири
М. Жазири
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