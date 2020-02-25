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Джокович и Монфис одержали победы в стартовых матчах турнира в Дубае

Джокович и Монфис одержали победы в стартовых матчах турнира в Дубае
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг турнира категории АТР 500 в Дубае. В стартовом матче соревнований Джокович разгромил обладателя уайлд-кард Малека Жазири из Туниса со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась ровно один час. Джокович семь раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Жазири подал 2 эйса, трижды ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал турнира в Дубае Джокович сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером.

В другом матче первого круга третий сеяный француз Гаэль Монфис в двух сетах обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 6:4, 7:5.

Призовой фонд соревнований составляет $2 950 420.

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2020, понедельник. 18:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Малек Жазири
260
Тунис
Малек Жазири
М. Жазири
Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2020, понедельник. 19:35 МСК
Гаэль Монфис
9
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Мартон Фучович
70
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
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