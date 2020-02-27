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Потапова обыграла Марию и вышла в 1/4 турнира WTA в Акапулько

Потапова обыграла Марию и вышла в 1/4 турнира WTA в Акапулько
Теннис / WTA 0

18-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 97-е место в рейтинге WTA, вышла в 1/4 финала турнира WTA в Акапулько (Мексика), обыграв представительницу Германии Татьяну Марию (90-е место рейтинга WTA) в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 26 минут.

Анастасия три раза подала на вылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В 1/4 финала турнира Потапова встретится с победительницей пары Лейла Фернандес (Канада) – Нао Хибино (Япония).

Турнира WTA в Акапулько (Мексика) проходит с 24 по 28 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс. Действующей победительницей турнира является китаянка Ван Яфань.

Акапулько (ж). 2-й круг
27 февраля 2020, четверг. 02:30 МСК
Татьяна Мария
90
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Анастасия Потапова
97
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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