Потапова обыграла Марию и вышла в 1/4 турнира WTA в Акапулько

18-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 97-е место в рейтинге WTA, вышла в 1/4 финала турнира WTA в Акапулько (Мексика), обыграв представительницу Германии Татьяну Марию (90-е место рейтинга WTA) в двух сетах со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 26 минут.



Анастасия три раза подала на вылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы два эйса, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.



В 1/4 финала турнира Потапова встретится с победительницей пары Лейла Фернандес (Канада) – Нао Хибино (Япония).



Турнира WTA в Акапулько (Мексика) проходит с 24 по 28 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 250 тыс. Действующей победительницей турнира является китаянка Ван Яфань.



