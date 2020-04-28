Шамиль Тарпищев анонсировал 3 новые книги о теннисе

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев анонсировал выход трёх новых книг о теннисе.

«Первая книга выйдет в свет совсем скоро. В ней рассказывается о первых 50 шагах, которые должны реализовать дети. И в том числе о том, как совершенствовать технику. Техника постоянно меняется в силу того, что покрытия становятся похожи друг на друга, меняются ракеты, увеличивается скорость полёта мяча. Вопросы технического оснащения стоят особенно остро: теннисист не должен набрать большого количества ошибок до того, как вырастет. Поэтому у нас с Виктором Янчуком родилась идея создать такую книгу. Должна выйти в течение месяца.



Ещё одна книга как учебник рассказывает о теннисе всё: о формировании функциональной готовности, о тактике, технике – это вторая часть учебника о теннисе, который вышел в свет в 2010 году. Теперь выйдет обновлённый вариант, содержащий обе части. Это настоящий учебник, который позволит рассмотреть теннис под разными углами, понять, из чего состоит теннис. Настоящий детальный разбор. Там достаточно сухого материала, но для преподавания эта книга настоящий бальзам.



Уже готова ещё одна книга. В этом году исполняется 145 лет российскому теннису. Поэтому подготовили книгу о российском теннисе с момента его зарождения, с 1875 года и до наших дней. Эта книга выйдет в июне, как и учебник, о котором сказал ранее», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».