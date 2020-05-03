Теннисист ATP: Джоковичу очень интересно, как живут теннисисты, не входящие в элиту

30-летний испанец Карлос Гомес-Эррера, занимающий 428-ю строчку рейтинга ATP и не поднимавшийся выше 268-й позиции, высоко оценил интерес первой ракетки мира серба Новака Джоковича к проблемам низкорейтинговых теннисистов, а также прокомментировал высказывания австрийца Доминика Тима.
«Недавно Джокович спрашивал, в какой ситуации сейчас игроки с рейтингом моего уровня. Ему очень интересно, как живут теннисисты, не входящие в элиту, кто не попадает в топ-150. Видел, как внимательно он слушает и хочет знать реальную ситуацию.
С высказываниями Доминика Тима о непрофессионализме низкорейтинговых теннисистов я совершенно не согласен. Выступая на челленджерах и фьючерсах, понимаешь, что не сможешь жить за счёт тенниса, если останешься на этом уровне. Можно дойти до полного отчаяния. Некоторые мои коллеги подрабатывают, к примеру, тем, что регулярно натягивают другим людям струны на ракетках. Может быть, он видел таких игроков и решил, что все мы занимаемся подобными вещами вместо тренировок, но я считаю иначе», — сказал Гомес-Эррера в интервью Punto de Break.
- 3 мая 2020
-
13:42
-
11:45
-
11:02
-
09:58
-
09:35
- 2 мая 2020
-
23:35
-
22:46
-
18:03
-
17:14
-
16:48
-
15:23
-
14:38
-
12:51
-
09:47
-
01:02
- 1 мая 2020
-
22:23
-
19:06
-
18:42
-
16:48
-
16:27
-
16:18
-
16:18
-
15:26
-
15:09
-
14:08
-
13:00
-
12:27
-
12:07
-
10:37
-
09:57
-
09:36
- 30 апреля 2020
-
23:59
-
21:06
-
20:58
-
19:03