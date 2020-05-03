Теннисист ATP: Джоковичу очень интересно, как живут теннисисты, не входящие в элиту

30-летний испанец Карлос Гомес-Эррера, занимающий 428-ю строчку рейтинга ATP и не поднимавшийся выше 268-й позиции, высоко оценил интерес первой ракетки мира серба Новака Джоковича к проблемам низкорейтинговых теннисистов, а также прокомментировал высказывания австрийца Доминика Тима.



«Недавно Джокович спрашивал, в какой ситуации сейчас игроки с рейтингом моего уровня. Ему очень интересно, как живут теннисисты, не входящие в элиту, кто не попадает в топ-150. Видел, как внимательно он слушает и хочет знать реальную ситуацию.



С высказываниями Доминика Тима о непрофессионализме низкорейтинговых теннисистов я совершенно не согласен. Выступая на челленджерах и фьючерсах, понимаешь, что не сможешь жить за счёт тенниса, если останешься на этом уровне. Можно дойти до полного отчаяния. Некоторые мои коллеги подрабатывают, к примеру, тем, что регулярно натягивают другим людям струны на ракетках. Может быть, он видел таких игроков и решил, что все мы занимаемся подобными вещами вместо тренировок, но я считаю иначе», — сказал Гомес-Эррера в интервью Punto de Break.