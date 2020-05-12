Федерация тенниса Канады выделит финпомощь нерейтинговым игрокам. Бушар не попала в список
Федерация тенниса Канады и Banque Nationale объявили о мерах по поддержке нерейтинговых игроков, которые пострадали из-за отмены турниров. В настоящее время теннисные соревнования не проводятся из-за пандемии коронавируса.
Нерейтинговые игроки, занимающие места с 100-го по 750-е, получат от $ 10 тыс. до $ 20 тыс. Также финансовая помощь полагается игрокам, выступающим в парном разряде, юниорам и параспортсменам, играющим на колясках. В общей сложности в списки попали 23 человека.
Примечательно, что на финансовую помощь не сможет рассчитывать Эжени Бушар. Она попадает под критерии, но её не включили в список из-за того, что канадка за карьеру заработала больше $ 2,5 млн. Также из списка по этой же причине была исключена Габриэла Дабровски.
На поддержку низкорейтинговых теннисистов будет выделено € 5,5 млн
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