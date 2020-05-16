Бенчич: интересно, что в виртуальной игре теннисистки действовали так же, как в реальности

Швейцарка Белинда Бенчич оценила проведение виртуального теннисного турнира в Мадриде, в котором она приняла участие, и подметила схожесть игровых стилей участниц в реальной жизни и в виртуальном симуляторе.
«Идея просто замечательная, и всё прошло очень круто. Конечно, в первую очередь это затеяли, чтобы болельщики в это время могли посмотреть, как мы играем в теннис, веселимся, чтобы в целом привлечь внимание к теннису и, конечно, помочь людям в борьбе с коронавирусом.
Интересно, что многие теннисистки в игре действовали так же, как в реальности. Кики Бертенс, к примеру, постоянно играла резаными ударами, Кристина Младенович выполняла косую подачу в первый квадрат, а Сорана Кырстя со всех сил била по мячу. Кики играла на каком-то запредельном уровне и заслужила победу. Наверное, у неё на геймпаде были секретные дополнительные кнопки», — сказала Бенчич в интервью Tennis Majors.
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