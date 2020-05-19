Наоми Осака: очень скучаю по теннису и вернусь на корт с чувством признательности
Бывшая первая ракетка мира и победительница двух турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака прокомментировала приостановку теннисного сезона.
«Я вернусь на корт с чувством признательности, потому что никогда не знаешь, когда что-то подобное случится снова. И я очень скучаю по теннису.
Сейчас я чувствую, что хочу изучать что-то новое и развиваться. Я уверена, что у меня никогда больше не будет столько свободного времени», — приводит слова Осаки Tennis World USA со ссылкой на интервью CNN.
Напомним, из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее начала августа. Большинство спортсменов находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.
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