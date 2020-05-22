Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Ник Кирьос впервые прокомментировал разрыв отношений с Анной Калинской

Ник Кирьос впервые прокомментировал разрыв отношений с Анной Калинской
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос о прекращении романтических отношений с представительницей России Анной Калинской.

«Что случилось? Ничего не случилось — мы просто разошлись. К сожалению, не получилось. Впрочем, у меня остались только приятные воспоминания», — цитирует Кирьоса Daily Express.

Ранее в подобном ключе о самом австралийце высказалась Калинская: «Он отличный теннисист и хороший человек», — заявила теннисистка, свернув тему обсуждения их отношений.

С прошлого года Калинская и Кирьос состояли в отношениях, однако 11 мая Анна объявила о расставании. В тот же день Калинская опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию и подписала её: «Ты не плохой парень, ты просто плохой человек». Позднее Анна удалила комментарий и написала новый — «энергетический вампир», добавив нецензурное слово. Теннисистка также закрыла все комментарии.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020