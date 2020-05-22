Ник Кирьос впервые прокомментировал разрыв отношений с Анной Калинской

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил на вопрос о прекращении романтических отношений с представительницей России Анной Калинской.
«Что случилось? Ничего не случилось — мы просто разошлись. К сожалению, не получилось. Впрочем, у меня остались только приятные воспоминания», — цитирует Кирьоса Daily Express.
Ранее в подобном ключе о самом австралийце высказалась Калинская: «Он отличный теннисист и хороший человек», — заявила теннисистка, свернув тему обсуждения их отношений.
С прошлого года Калинская и Кирьос состояли в отношениях, однако 11 мая Анна объявила о расставании. В тот же день Калинская опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию и подписала её: «Ты не плохой парень, ты просто плохой человек». Позднее Анна удалила комментарий и написала новый — «энергетический вампир», добавив нецензурное слово. Теннисистка также закрыла все комментарии.
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