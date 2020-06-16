Губернатор Нью-Йорка объявил о проведении US Open. Турнир состоится без зрителей
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что Открытый чемпионат США по теннису состоится. Турнир будет проходить в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.
«Организаторы предпримут экстраординарные меры безопасности, направленные на защиту игроков и персонала. Будут проводиться тесты, постоянная уборка. Также будут увеличены пространства в раздевалках, организовано размещение игроков, налажена работа транспорта», — написал Куомо у себя в «Твиттере».
До последнего было неизвестно, состоится ли US Open. Рассматривались варианты переноса турнира в другие американские города.
Некоторые теннисисты уже негативно отозвались о возможном проведении US Open. Против медицинского протокола турнира высказался серб Новак Джокович.
Американская теннисистка обвинила Джоковича в эгоизме после комментариев о US Open
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