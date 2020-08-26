Серена Уильямс уступила Марии Саккари и вылетела в 3-м круге турнира в Цинциннати
38-летняя американская теннисистка Серена Уильямс, занимающая 9-е место в рейтинге WTA, не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в Цинциннати, уступив в трёх сетах 21-й ракетке мира из Греции 25-летней Марии Саккари – 2-1 (5:7, 7:6 (7:5), 6:1).
Серена девять раз подала на вылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6 (67%). На счету её соперницы семь эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19 (26%). По выигранным очкам впереди представительница Греции – 113:108.
В 1/4 финала турнира в Цинциннати Мария Саккари встретится с австралийкой Йоханной Контой, занимающей 15-е место в рейтинге WTA.
Напомним, что турнир в Цинциннати проходит с 22 по 28 августа. Призовой фонд турнира $ 2,25 млн.
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