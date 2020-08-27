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Ципипас вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати

Ципипас вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати
Теннис / ATP 0

Шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Ципипас вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (штат Огайо, США) и в Нью-Йорке в мужском одиночном разряде. В четвертьфинальном матче на «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» Ципипас обыграл американца Райлли Опелку.

Встреча завершилась досрочно, первый сет остался за американцем — 6:5, но он отказался от дальнейшего участия в матче из-за травмы. Встреча продлилась 39 минут. В полуфинальном матче Ципипас встретится с победителем пары Милош Раонич (Канада) — Филип Крайинович (Сербия), они сыграют сегодня, встреча начнётся в 2:00 мск. Во втором полуфинале сразятся серб Новак Джокович и Роберто Баутиста-Агут, представляющий Испанию.

Цинциннати/Нью-Йорк (м). 1/4 финала
27 августа 2020, четверг. 00:30 МСК
Райлли Опелка
39
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
6 		   
5 		   
         
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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