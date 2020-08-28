Виктория Азаренко вышла в финал турнира WTA впервые с апреля 2019 года

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в финал турнира категории Premier, который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк. В полуфинале Азаренко одержала волевую победу над восьмой сеяной Йоханной Контой из Великобритании со счётом 4:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 2 часа 18 минут.
Азаренко 7 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. Конта подала 9 эйсов, трижды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейка.
Азаренко сравняла счёт в личном противостоянии с Контой в официальных матчах — 2-2.
За титул Азаренко сыграет с четвёртой сеяной Наоми Осакой. Азаренко не играла в решающих матчах турниров WTA с апреля 2019 года, когда она дошла до финала турнира в Монтеррее. Последний из 20 титулов Виктория завоевала в апреле 2016 года в Майами.
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