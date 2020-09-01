Джокович обыграл Джумхура в трёх сетах и вышел во второй круг US Open
На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.
Встреча закончилась победой Джоковича в трёх сетах — 6:1, 6:4, 6:1. Серб пять раз подал навылет и выиграл 60% первой подачи. Джумхур дважды подал навылет и выиграл 56% первой подачи. Во втором круге US Open Новак Джокович сыграет с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом, переигравшим в четырёх сетах казахстанского теннисиста Александра Бублика.
Новак Джокович — трёхкратный победитель Открытого чемпионата США. Он выигрывал этот турнир в 2011, 2015 и 2018 годах.
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