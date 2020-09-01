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Джокович обыграл Джумхура в трёх сетах и вышел во второй круг US Open

Джокович обыграл Джумхура в трёх сетах и вышел во второй круг US Open
Теннис / US Open 2020 0

На стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и Дамиром Джумхуром из Боснии и Герцеговины.

Встреча закончилась победой Джоковича в трёх сетах — 6:1, 6:4, 6:1. Серб пять раз подал навылет и выиграл 60% первой подачи. Джумхур дважды подал навылет и выиграл 56% первой подачи. Во втором круге US Open Новак Джокович сыграет с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом, переигравшим в четырёх сетах казахстанского теннисиста Александра Бублика.

Новак Джокович — трёхкратный победитель Открытого чемпионата США. Он выигрывал этот турнир в 2011, 2015 и 2018 годах.

US Open (м). 1-й круг
01 сентября 2020, вторник. 02:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
1 		4 1    
             
Дамир Джумхур
109
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
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